Італія

Скільки часу витерплять один одного Де Лаурентіс та Конте?

Головний тренер Наполі Антоніо Конте перед стартом нового сезону в італійській Серії А заявив, що його команді не вистачає гравців. Цитує 55-річного фахівця Calciomercato.

"Я тут не для того, щоб говорити, що потрібно робити — подивіться на реальність. Я чую, як кажуть, що це склад для Скудетто, але в нас бракує 12 гравців, більше половини команди пішли цього літа.

Хтось встає вранці й необ'єктивно говорить про Наполі. Мене дратує, коли кажуть, що потрібно догодити Конте, а в нас є параметри, яких треба дотримуватися: вартість трансферу, зарплата, і третій параметр — це бажання гравця приїхати сюди, як і я сам захотів очолити цей клуб, знаючи, що команда не грає в єврокубках, і ти повинен надихнути гравця, дотримуючись цих параметрів.

Я намагаюся допомогти клубу знайти відповідний профіль у рамках цих параметрів. Не потрібно догоджати Конте, потрібно догоджати всім. Є об'єктивні речі, і ми продовжуємо працювати з ентузіазмом та бажанням", — сказав Конте.