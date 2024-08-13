Італія

24-річний футболіст стане "бьянконері".

Ювентус і Мілан домовилися про трансфер П'єра Калулу.

За інформацією Sky Sport, Калулу перейде в туринський клуб на правах оренди — сума трансферу складе 3,5 млн євро.

Після закінчення орендної угоди Ювентус зможе викупити захисника у Мілана за 14+3 млн євро — у цьому випадку "россонері" також зможуть отримати 10% від суми перепродажу.

Раніше повідомлялося, що Калулу дав згоду на перехід у Ювентус.

Нагадаємо, що француз виступає за Мілан із сезону-2020/21. Минулого сезону він провів 9 матчів у Серії А.