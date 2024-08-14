Італія

Гравець Ювентусу не потрібен.

Італійський фланговий захисник Маттіа Де Шильйо виступає за туринський Ювентус від літа 2017 року, коли перейшов із Мілана за 12 млн євро.

Відтоді в кар’єрі 31-річного виконавця був період оренди в складі французького Ліона (2020-21), однак саме в розташуванні "зебр" на його рахунку опинилась значна частина матчів у "дорослій" кар’єрі.

Але цього літа все змінилось — Юве не викликав футболіста на передсезонний збір, тож про майбутнє футболіста в проєкті Тіаго Мотти вже не йдеться.

Чекати до завершення контракту влітку наступного року Де Шильйо немає наміру, нехай і отримає 1,5 млн євро за цей час.

Гравець обрав шукати нових викликів, але наразі лише два клуби висловили інтерес щодо нього — Монца та Комо. Перемовини з туринцями тривають.

У минулому сезоні Маттіа провів один матч (45 хвилин).