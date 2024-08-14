Італія

Досвідчений виконавець залишатиметься у Флоренції.

Цього літа італійська Фіорентина відзначилась дуже гучним підписанням на позицію голкіпера — іспанський воротар Давід де Хеа нарешті позбувся статусу вільного агента та долучився до складу "лілій".

Однак у клубі з Флоренції й без того був незмінний основний воротар із досвідом — 34-річний італієць П’єтро Терраччано.

Щоправда, його контракт мав завершитись наступним літом, тож клуб стояв перед вибором або продовжити угоду, або спробувати заробити на продажі досвідченого гравця трохи коштів.

Зупинились на першому — Терраччано виступатиме за Фіорентину ще два роки й отримуватиме 900 тис. євро за сезон.

У минулій кампанії П’єтро провів 47 матчів, пропустив 53 голи та зіграв 13 матчів "на нуль".