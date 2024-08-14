Італія

Івуарієць може повернутися до італійського чемпіонату.

Півзахисник Ніцци Жеремі Бога може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного івуарійця зацікавлена ​​Рома, склад якої нещодавно поповнив український форвард Артем Довбик.

Наголошується, що футболіст вже погодився на перехід, але клуби продовжують переговори. Представник Бога сьогодні провів переговори із римлянами.

Минулого сезону Бога провів 29 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість гольових передач.

Додамо, що раніше Жеремі вже виступав в Італії, де захищав кольори Сассуоло та Аталанти.