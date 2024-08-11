Італія

Українець пообіцяв докласти максимум зусиль для досягнення цілі.

Нападник Роми Артем Довбик заявив, що зробить все можливе, щоб римський клуб нарешті зіграв у Лізі чемпіонів.

"Ми маємо повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важлива мета, якої потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома не грала у цьому турнірі надто довго", – сказав Довбик.

Востаннє Рома грала в ЛЧ в сезоні-2018/19. Тоді римська команда дісталась 1/8 фіналу турніру.

Раніше Довбик розповів, чому вирішив перейти саме до Роми.