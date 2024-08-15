Італія

Шотландець може переїхати до Італії.

Італійський Наполі зацікавлений у послугах півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" оцінюють 27-річного шотландця у 30 млн. євро. При цьому в Манчестері не розглядають варіант з орендою свого гравця, розраховуючи тільки на повноцінний трансфер.

Зазначається, що керівництво Наполі збирається провести переговори з МЮ стосовно зниження трансферної вартості Мактомінея.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон для клубу. Трансфермаркт оцінює його 32 млн. євро.

Минулого сезону Скотт Мактоміней відіграв за Манчестер Юнайтед 43 матчі, забив десять голів та віддав три результативні передачі. У сезоні-2024/25 шотландець відіграв 32 хвилини в матчі за Суперкубок Англії.