Італія

"Фіалки" здійснили черговий трансфер.

Ісландський нападник Альберт Гудмундссон перейшов у Фіорентину з Дженоа на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт флорентійського клубу.

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25 з обов'язковим правом викупу за 25 млн. євро. За інформацією Ніколи Скіри, з гравцем вже погоджено контракт до 30 червня 2029 року з зарплатнею — 2,2 млн. євро на рік.

Минулого сезону Альберт Гудмундссон став найкращим бомбардиром Дженоа, забивши 16 голів у 37 матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина продовжила контракт із Терраччано.