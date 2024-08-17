Італія

Француз найближчим часом приєднається до Мілана.

Головний тренер італійського Мілана підтвердив трансфер півзахисника збірної Франції та Монако Юссуфа Фофана. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"Фофана? Не секрет, що він прийде до нас, я задоволений цим переходом. Після його прибуття, наша робота на трансферному ринку щодо нових придбань завершиться. Нам потрібно буде зосередитися на вихідних трансферах. Я говорив із гравцями, які, можливо, не отримають багато ігрового часу в цьому сезоні. Подивимося, що буде далі.

Лофтус-Чик може грати, як треквартіста або меццала. Чуквуезе почувається добре, Мората щойно прибув і зростає з нами, Пулішич та Леан готові, Йович добре попрацював цього літа.