Француз найближчим часом приєднається до Мілана.
Фонсека, getty images
17 серпня 2024, 14:21
Головний тренер італійського Мілана підтвердив трансфер півзахисника збірної Франції та Монако Юссуфа Фофана. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".
"Фофана? Не секрет, що він прийде до нас, я задоволений цим переходом. Після його прибуття, наша робота на трансферному ринку щодо нових придбань завершиться. Нам потрібно буде зосередитися на вихідних трансферах. Я говорив із гравцями, які, можливо, не отримають багато ігрового часу в цьому сезоні. Подивимося, що буде далі.
Лофтус-Чик може грати, як треквартіста або меццала. Чуквуезе почувається добре, Мората щойно прибув і зростає з нами, Пулішич та Леан готові, Йович добре попрацював цього літа.
В свою чергу Павлович та Рейндерс не в найкращій формі, щоб вийти в стартовому складі проти Торіно", — заявив Фонсека.
Матч між Міланом та Торіно відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.