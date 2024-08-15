Італія

Італійці намагаються дотиснути трансфер.

Італійський Мілан цього літа є помітно активним на трансферному ринку, що не дивно, із огляду на те, що клуб очолив новий головний тренер — португалець Паулу Фонсека.

Одним із головних придбань при цьому "россонері" все ще прагнуть зробити центрального півзахисника французького Монако Юссуфа Фофана, от тільки "монегаски" взагалі не квапляться продавати свого футболіста.

25-річний виконавець уже дав зрозуміти, що хоче перейти до Мілана, однак клуби не можуть домовитись щодо грошового питання.

Можливо, допоможе в цьому нова пропозиція від італійців — 30 млн євро загалом, або ж 25 млн євро прямим платежем та ще 5 млн євро бонусів — Мілан розраховує саме на таку суму.

Варто відзначити, що в перемовинах також присутні представники англійського Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.