Італія

Контракт із французьким півзахисником розрахований до 30 червня 2028 року.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Юссуфа Фофана, права на якого належали Монако.

25-річний француз приєднався до табору "россонері" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.

За італійський гранд Фофана виступатиме під 19-им номером. Повідомлялося, що орієнтовна сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.