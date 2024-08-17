Контракт із французьким півзахисником розрахований до 30 червня 2028 року.
Юссуф Фофана, Мілан
17 серпня 2024, 17:52
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Юссуфа Фофана, права на якого належали Монако.
25-річний француз приєднався до табору "россонері" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.
За італійський гранд Фофана виступатиме під 19-им номером. Повідомлялося, що орієнтовна сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.