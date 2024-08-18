Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру італійської Серії А, у якому зіграють сардинський Кальярі та римська Рома.

Сардинський Кальярі та римська Рома зіграють у першому турі італійської Серії A.

Даніеле Де Россі залучив до стартового складу Ле Фе до центрального трикутника, тоді як Суле та Артем Довбик дебютують у атаці.

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, В’єтеска, Луперто — Ацці, Дейола, Праті, Марін, Ауджелло — Лувумбу, Пікколі.

Запасні: Ілієв, Шеррі, Хацидіакос, Адопо, Лападула, Паломіно, Перейро, Макумбу, Паволетті, Оберт, Кінгстон, Фелічі, Ді Пардо.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Ле Фе, Крістанте, Пеллегріні — Суле, Довбик, Залевські.

Гра Кальярі — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.