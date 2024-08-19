Майбутнього у італійського вінгера в туринському клубі немає.
Федеріко К'єза, Getty Images
19 серпня 2024, 17:17
Ювентус оголосив офіційний список заявлених гравців на матч першого туру італійської Серії А проти Комо, який відбудеться сьогодні, 19 серпня, о 21:45.
Як і очікувалося, в заявку "старої синьйори" на це протистояння не потрапив атакуючий півзахисник Федеріко К'єза, який не входить в плани нового головного тренера Тьяго Мотти, про що фахівець напередодні заявляв публічно.
У той же час, слід відзначити повернення до складу Ювентуса центрального півзахисника Вестона Маккенні.
Чинний контракт 26-річного К'єзи з Ювентусом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Феде К'єза відіграв за туринців 37 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що агент італійського півазахисника вирушив до Лондона для переговорів с місцевими клубами.