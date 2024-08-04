Італія

Феде влітку точно залишить туринську команду.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта після товариського матчу з французьким Брестом (2:2), прокоментував майбутнє в клубі півзахисника команди Федеріко К'єзи. Цитує італійського фахівця Фабріціо Романо.

"К'єза і всі інші гравці, не викликані на сьогоднішню гру, не є частиною проєкту. Ми ясно дали їм зрозуміти, що вони повинні знайти нове рішення і новий клуб для себе якомога швидше. Рішення вже прийнято", — сказав Мотта.

Чинний контракт 26-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Феде К'єза відіграв за Ювентус 37 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що агент К'єзи вирушив до Лондона для переговорів с місцевими клубами.