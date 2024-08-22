Італія

24-річний футболіст продовжить кар'єру в іншій італійській команді.

Захисник Торіно Рауль Белланова перейшов до Аталанти.

24-річний гравець підписав контракт до 2029 року.

Фабріціо Романо повідомляв, що Аталанта заплатить 20 мільйонів євро плюс бонуси за перехід італійського футболіста.

У цьому сезоні захисник провів один матч за Торіно, а в минулому зіграв у 37 матчах Серії А, забивши 1 гол і зробивши 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Арсенал почав перемовини щодо нападника Аталанти.