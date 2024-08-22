24-річний футболіст продовжить кар'єру в іншій італійській команді.
Рауль Белланова, ФК Аталанта
22 серпня 2024, 19:34
Захисник Торіно Рауль Белланова перейшов до Аталанти.
24-річний гравець підписав контракт до 2029 року.
Фабріціо Романо повідомляв, що Аталанта заплатить 20 мільйонів євро плюс бонуси за перехід італійського футболіста.
У цьому сезоні захисник провів один матч за Торіно, а в минулому зіграв у 37 матчах Серії А, забивши 1 гол і зробивши 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Арсенал почав перемовини щодо нападника Аталанти.