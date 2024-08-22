Італія

Угода буде розрахована на три роки.

З'явилися нові подробиці майбутнього переходу Ромелу Лукаку з Челсі в Наполі.

За інформацією El Chiringuito, неаполітанський клуб заплатить "синім" 30 млн євро за футболіста, а також 10 млн як бонуси.

Відомий і термін майбутнього контракту бельгійця з командою Антоніо Конте — три роки.

Нагадаємо, що 31-річний бельгієць пов'язаний із Челсі контрактом до літа 2026 року. У лондонському клубі він опинився влітку 2021 року за шалені 113 млн євро. Однак два останні сезони Лукаку провів в оренді в Серії А, спочатку в Інтері, а після в Ромі.

Влітку 2024 року Наполі очолив відомий тренер Антоніо Конте. У першому матчі під його керівництвом неаполітанці програли Вероні (0:3).