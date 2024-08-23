Італія

Американець залишається в команді Мотти.

Туринський Ювентус продовжив контракт із півзахисником команди Вестоном Маккенні. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

Зазначається, що нова трудова угода з 25-річним американцем розрахована до 30 червня 2026 року.

Вестон Маккені перейшов до Ювентуса на правах оренди з німецького Шальке 1-го вересня 2020, а вже за рік був повністю викуплений туринцями за 22 млн. євро. За цей час він провів 134 матчі за "Юве" у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та 15 результативними передачами.