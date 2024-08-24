Англієць принаймні на деякий час повернеться до Серії А.
Семюель Ілінг, Getty Images
24 серпня 2024, 14:35
Лівий вінгер Астон Вілли Семюель Ілінг-Жуніор поповнить склад Болоньї, передає журналіст Фабріціо Романо.
Клуб Серії А орендує 20-річного англійця до кінця сезону-2024/25. "Россоблу" покриють зарплату гравця, а опція викупу в угоду включена не буде.
У неділю, 25 серпня, Ілінг-Жуніор має пройти медогляд перед трансфером. Раніше він став частиною угоди бірмінгемців з Ювентусом щодо півзахисника Дугласа Луїса.
Офіційно за Астон Віллу Семюель ще не дебютував. У сезоні-2023/24 він узяв участь у 27 матчах "б'янконері" в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами.
Зазначимо, що в 2 турі АПЛ колектив Унаї Емері прийматиме Арсенал. Матч відбудеться сьогодні, 24 серпня (початок — о 19:30 за Києвом), тоді як Болонья завтра на виїзді протистоятиме Наполі (старт — о 21:45).