Італія

Англієць принаймні на деякий час повернеться до Серії А.

Лівий вінгер Астон Вілли Семюель Ілінг-Жуніор поповнить склад Болоньї, передає журналіст Фабріціо Романо.

Клуб Серії А орендує 20-річного англійця до кінця сезону-2024/25. "Россоблу" покриють зарплату гравця, а опція викупу в угоду включена не буде.

У неділю, 25 серпня, Ілінг-Жуніор має пройти медогляд перед трансфером. Раніше він став частиною угоди бірмінгемців з Ювентусом щодо півзахисника Дугласа Луїса.

Офіційно за Астон Віллу Семюель ще не дебютував. У сезоні-2023/24 він узяв участь у 27 матчах "б'янконері" в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами.

Зазначимо, що в 2 турі АПЛ колектив Унаї Емері прийматиме Арсенал. Матч відбудеться сьогодні, 24 серпня (початок — о 19:30 за Києвом), тоді як Болонья завтра на виїзді протистоятиме Наполі (старт — о 21:45).