Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 24 серпня 2024 року.
Інтер — Лечче, Getty Images
25 серпня 2024, 10:01
У рамках другого туру італійської Серії А міланський Інтер здобув домашню перемогу над Лечче.
Команда Сімоне Індзагі цього разу швидко віднайшла свою гру, а її швидкий м’яч зняв чималу кількість питань щодо визначення переможця в цій парі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Лечче у рамках 2-го туру італійської Серії А-2024/25:
Інтер — Лечче 2:0
Голи: Дарміан, 5, Чалханоглу, 69 (пен)
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 72), Барелла (Аугусто, 72), Чалханоглу (Асллані, 82), Мхітарян, Дімарко (Фраттезі, 72) — Тюрам (Арнаутович, 76), Таремі
Лечче: Фальконе — Жандре, Баскіротто, Гашпар, Галло — Рамадані, П'єрре — Банда (П'єротті, 64), Рафья (Моренте, 64), Доргу — Крстович (Кулібалі, 86)
Попередження: Галло, Банда.