Італія

Викуп хавбека стане обов'язковим при виконанні легкодосяжних умов.

Ніколас Гонсалес перейшов у Ювентус.

Туринський клуб оголосив про оренду аргентинського півзахисника Фіорентини на рік за 8 мільйонів євро плюс бонуси в розмірі 400 тисяч.

Угода також передбачає зобов'язання викупу в разі виконання певних умов протягом сезону. Узгоджена сума за можливий викуп становить 25 млн євро, що виплачуються протягом трьох років, плюс бонуси в розмірі 3,1 млн євро — ця сума може бути збільшена до 5 млн.

З огляду на високу ймовірність виконання вищезазначених умов, дана операція, для цілей бухгалтерського обліку, вже відсьогодні може кваліфікуватися як остаточне придбання на загальну суму 33 млн євро.

У минулому сезоні Ніко Гонсалес провів за Фіорентину 44 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.