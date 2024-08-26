Колумбієць продовжить виступи у чемпіонаті Італії.
Куадрадо, getty images
26 серпня 2024, 18:45
Італійська Аталанта підписала контракт із 36-річним колишнім універсалом міланського Інтера та туринського Ювентуса Хуаном Куадрадо. Про це повідомляє офіційний сайт "богині".
За інформацією Трансфермаркт, колумбієць підписав контракт з новим клубом до кінця поточного сезону. Він приєднався до Аталанти на правах вільного агента.
Минулого сезону Хуан Куадрадо відіграв за Інтер 12 матчів та віддав 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Аталанта купила Белланову.