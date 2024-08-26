Італія

Колумбієць продовжить виступи у чемпіонаті Італії.

Італійська Аталанта підписала контракт із 36-річним колишнім універсалом міланського Інтера та туринського Ювентуса Хуаном Куадрадо. Про це повідомляє офіційний сайт "богині".

За інформацією Трансфермаркт, колумбієць підписав контракт з новим клубом до кінця поточного сезону. Він приєднався до Аталанти на правах вільного агента.

Минулого сезону Хуан Куадрадо відіграв за Інтер 12 матчів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Аталанта купила Белланову.