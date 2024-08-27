Італія

Англієць підписав тимчасовий контракт із "россоблу".

Лівий вінгер Астон Вілли Семюель Ілінг-Жуніор приєднався до Болоньї, передає офіційний сайт клубу Серії А.

В Італії 20-річний англієць проведе сезон-2024/25, а потім повернеться на батьківщину. Склад бірмінгемців він поповнив лише влітку цього року, залишивши Ювентус.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 27 матчах "б'янконері" в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами.

На Болонью в 3 турі чемпіонату Італії чекає домашній поєдинок з Емполі. Зустріч відбудеться в суботу, 31 серпня (початок — о 19:30 за Києвом).

Нагадаємо, нещодавно колектив Вінченцо Італьяно також посилився півзахисником Мілана Томмазо Побегою.