Італія

У захисній ланці клубу з Бергамо відбулися деякі зміни.

Голкіпер Руй Патрісіу підписав контракт з Аталантою, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Угоду з 36-річним португальцем розраховано до кінця поточної кампанії. Раніше він представляв Рому, яку залишив на правах вільного агента.

Протягом сезону-2023/24 Патрісіу взяв участь у 24 матчах "вовків" у всіх турнірах, пропустивши 28 голів і 6 разів зберігши свої ворота "сухими".

Тим часом Атлетіко орендував голкіпера "нерадзуррі" Хуана Муссо. Трансфер обійшовся в 1.5 млн євро. Мадридці мають право викупу 30-річного аргентинця за виконання певних умов.

У цьому сезоні Муссо взяв участь у 2 матчах Аталанти, пропустивши 2 голи та 1 раз зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше "матрацники" відпустили свого голкіпера до Сассуоло.