Сума трансферу 25-річного саудита склала 2,5 мільйони євро.
Сауд Абдулхамід, ФК Рома
27 серпня 2024, 23:23
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із правим захисником Аль-Хіляля Саудом Абдулхамідом.
Деталі угоди з 25-річним саудитом не розголошуються, але за інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 2,5 мільйона євро.
У складі команди, де виступає українець Артем Довбик, футболіст виступатиме під 12 номером.
Абдулхамід став першим саудівським футболістом в історії італійської Серії А.
Минулого сезону Сауд провів 47 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав вісім гольових передач.