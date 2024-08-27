Італія

Сума трансферу 25-річного саудита склала 2,5 мільйони євро.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із правим захисником Аль-Хіляля Саудом Абдулхамідом.

Деталі угоди з 25-річним саудитом не розголошуються, але за інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 2,5 мільйона євро.

У складі команди, де виступає українець Артем Довбик, футболіст виступатиме під 12 номером.

Абдулхамід став першим саудівським футболістом в історії італійської Серії А.

Минулого сезону Сауд провів 47 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав вісім гольових передач.