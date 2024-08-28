Італія

Однак гравець досі вагається.

Французький центральний півзахисник Адрієн Рабьо цього літа завершив п’ятирічний період виступів у складі туринського Ювентуса та залишив клуб у статусі вільного агента.

Після цього розпочалось полювання за 29-річним виконавцем у всіх куточках Європи, і на рівні з клубами АПЛ свої пропозиції гравцю надіслали також і представники Серії A.

Зокрема, це зробив Мілан, при чому, як виявилось, ще на початку трансферної кампанії.

Ідеться про контракт на чотири роки із зарплатнею в 5,5 млн євро.

Утім, як і в решті випадків, жодної відповіді від футболіста "россонері" досі не почули.

Минулого сезону Рабьо провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав трьох асистів.