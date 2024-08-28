Італія

Міланцям також доведеться доплатити за нападника римлян.

Мілан і Рома близькі до обміну правого вінгера Алексіса Салемакерса на центрального нападника Теммі Абрагама, передає журналіст Фабріціо Романо.

Обидва гравці погодилися на перехід. "Джаллороссі" також отримають від "россонері" понад 10 млн євро.

Салемакерс минулу кампанію провів у Болоньї (оренда). На рахунку 25-річного бельгійця 4 голи та 3 асисти в 32 матчах у всіх турнірах.

Абрагам у сезоні-2023/24 узяв участь у всього 12 поєдинках Роми. Відзначився 26-річний англієць 1 результативним ударом та 1 гольовою передачею.

Ще раніше Романо повідомив, що деталі контракту з Міланом Теммі узгодив ще в липні.