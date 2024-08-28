Італія

Нігерійський форвард може перейти до Аль-Ахлі тільки у разі невдачі в переговорах із Челсі.

Нападник Наполі Віктор Осімген до закриття літнього трансферного вікна може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, представники футбольного клубу Аль-Ахлі збираються сьогодні, 28 серпня, вирушити до Італії для переговорів щодо трансферу 25-річного нігерійця, якому вони готові платити 30 мільйонів євро на рік.

Зазначається, Челсі продовжує бути в трансферних перегонах за Осімгеном, трансфер якого до Аль-Ахлі може бути реальним тільки у разі невдачі в переговорному процесі з лондонцями.

У сезоні-2023/24 Віктор Осімген відзначився 15 голами і 3 асистами в 18 матчах Серії А.