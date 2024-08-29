Італія

У гравця з’явилась конкуренція в Бергамо під завісу вікна.

Італійський фланговий півзахисник Давіде Дзаппакоста має доволі міцні позиції в стартовому складі бергамаської Аталанти на чолі з Джан П’єро Гасперіні.

Однак під завісу цьогорічного літнього трансферного вікна "Богиня" підписала колумбійського виконавця Хуана Куадрадо, який має скласти конкуренцію 32-річному новому одноклубнику на позиції на правому фланзі.

Утім, може й не скласти, бо, як повідомляє місцева преса, робота бергамасків на трансферному ринку не завершена ще й у контексті можливих продажів, і одним із вірогідних сценаріїв є відхід саме Дзаппакости, контракт якого спливає вже за рік, тож зараз — останній шанс заробити на цьому трансфері хоча б якісь вагомі кошти.

Претендент на Давіде не змусив на себе довго чекати — Наполі активізувався на фініші вікна переходів, а Антоніо Конте вже не перший рік стежить за виступами італійського футболіста.

Наразі перемовини перебувають на етапі перших запитів "Партенопеї" до "оробічі".

Дзаппкоста в минулому сезоні провів 46 матчів, забив два голи та віддав п’ять гольових передач. У поточній кампанії на його рахунку вже три гри та один асист.