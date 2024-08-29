Наразі у футболіста триває відновлення від травми.
Ніколо Казале, Getty Images
29 серпня 2024, 09:56
Новий сезон розпочався для італійського центрального захисника Ніколо Казале не найкращим чином — футболіст відіграв за римський Лаціо повний матч проти Венеції (3:1), але вже в наступній грі проти фріульского Удінезе (1:2) зазнав пошкодження малогомілкової кістки.
Скільки триватиме процес відновлення від такого пошкодження для 26-річного виконавця, наразі не можуть сказати навіть лікарі "орлів".
Проте є всі підстави вважати, що повертатиметься до гри футболіст уже в складі іншого клубу.
Болонья під завісу трансферного вікна прийшла до Лаціо з пропозицією щодо оренди Казале за 1 млн євро з подальшим викупом наступного літа за 7 млн євро, що знайшло схвальний відгук у власників римського клубу.
Наразі опрацьовуються останні деталі та умови цього трансферу.
Варто нагадати, що раніше Казале був одним із фігурантів справи щодо нелегальних ставок серед футболістів Серії A.
У минулому сезоні Ніколо провів 24 матчі.