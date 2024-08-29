Італія

Наразі у футболіста триває відновлення від травми.

Новий сезон розпочався для італійського центрального захисника Ніколо Казале не найкращим чином — футболіст відіграв за римський Лаціо повний матч проти Венеції (3:1), але вже в наступній грі проти фріульского Удінезе (1:2) зазнав пошкодження малогомілкової кістки.

Скільки триватиме процес відновлення від такого пошкодження для 26-річного виконавця, наразі не можуть сказати навіть лікарі "орлів".

Проте є всі підстави вважати, що повертатиметься до гри футболіст уже в складі іншого клубу.

Болонья під завісу трансферного вікна прийшла до Лаціо з пропозицією щодо оренди Казале за 1 млн євро з подальшим викупом наступного літа за 7 млн євро, що знайшло схвальний відгук у власників римського клубу.

Наразі опрацьовуються останні деталі та умови цього трансферу.

Варто нагадати, що раніше Казале був одним із фігурантів справи щодо нелегальних ставок серед футболістів Серії A.

У минулому сезоні Ніколо провів 24 матчі.