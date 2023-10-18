Італія

Італійський журналіст продовжує розкривати імена футболістів, причетних до ставок на спорт.

Італійський журналіст Фабриціо Корона продовжує розкривати імена футболістів, які причетні до нелегальних ставок. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Цього разу Корона назвав імена ще трьох гравців — вінгер Роми Стефан Ель-Шаараві, захисник Ювентуса Федеріко Гатті та його колега з амплуа з Лаціо Ніколо Казале.

Наразі проти цього тріо немає офіційних розслідувань, але раніше Корона першим повідомив імена гравців, причетних до нелегальних ставок на спорт.

Нагадаємо, вчора, прокуратура Федерації футболу Італії винесла вирок півзахиснику Ювентуса Ніколо Фаджолі, який отримав штраф та "річну" дискваліфікацію.