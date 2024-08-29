Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Маттіа Де Шильйо, ФК Емполі
29 серпня 2024, 22:43
Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Ювентуса Маттіа Де Шильйо.
Орендна угода з 31-річним італійцем розрахована до кінця нинішнього сезону, як і його чинний контракт зі "старою синьйорою".
Минулого сезону Де Шильйо провів лише один матч, у якому провів на полі 45 хвилин.
Після двох турів Емполі набрав чотири очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.