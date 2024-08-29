Італія

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Ювентуса Маттіа Де Шильйо.

Орендна угода з 31-річним італійцем розрахована до кінця нинішнього сезону, як і його чинний контракт зі "старою синьйорою".

Минулого сезону Де Шильйо провів лише один матч, у якому провів на полі 45 хвилин.

Після двох турів Емполі набрав чотири очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.