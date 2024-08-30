Італія

Черговий аргентинець у складі "нерадзуррі".

Центральний захисник Томас Паласіос перейшов до міланського Інтера з аргентинського клубу Індепендьєнте Рівадавія. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

За інформацією Трансфермаркт, контракт з 21-річним аргентинцем підписано до 30 червня 2029 року. В свою чергу італійський відділ Sky Sport повідомляє, що сума трансферу склала 6,5 млн. євро. Також передбачені бонусні виплати на загальну суму 4,5 млн. євро.

Цього сезону Томас Паласіос вже встиг відіграти за Індепендьєнте 16 матчів.

Нагадаємо, в рамках 3-го туру італійської Серії А Інтер прийматиме на Джузеппе Меацца Аталанту. Гра відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.