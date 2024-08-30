Італія

Бельгієць змінив клубну прописку, залишившись в Італії.

Правий вінгер Мілана Алексіс Салемакерс перебрався до Роми, передає офіційний сайт римського клубу.

У футболці "вовків" 25-річний бельгієць проведе сезон-2024/25. Він став четвертим представником своєї країни в історії Роми.

Протягом попередньої кампанії Салемакерс представляв Болонью (оренда). У 32 матчах у всіх турнірах він відзначився 4 голами та 3 асистами.

У новому сезоні Алексіс повністю відіграв матч Мілан — Торіно (2:2) у 1 турі Серії А.

Нагадаємо, нещодавно римський клуб також посилився захисником Аль-Хіляля.