Італія

"Россонері" посилили свою атакуючу ланку.

Центральний нападник Роми Теммі Абрагам перебрався до Мілана, передає офіційний сайт "россонері".

До нового клубу 26-річний англієць приєднався на правах оренди до кінця поточної кампанії. Гравець отримав футболку з 90-м номером.

Протягом сезону-2023/24 Абрагам узяв участь у всього 12 поєдинках "джаллороссі", відзначившись 1 голом та 1 асистом.

У новій кампанії він встиг відіграти кілька хвилин у матчі Кальярі — Рома в 1 турі Серії А.

Нагадаємо, у зворотному напрямку вирушив нападник Мілана Алексіс Салемакерс.