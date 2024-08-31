Італія

Французький виконавець залишив чемпіонат Німеччини.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про перехід центрального півзахисника Боруссії (Менхенгладбах) Ману Коне.

"Вовки" орендували 23-річного француза із зобов'язанням викупити його. Сума трансферу складе 18 млн євро. Коне підписав 5-річну угоду з римлянами.

За Боруссію (Менхенгладбах) Ману провів 86 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 4 асистами.

Взимку 2021 року німецький клуб віддав за півзахисника 9 млн євро Тулузі.

Нагадаємо, раніше Рома орендувала нападника Мілана Алексіса Салемакерса, за тих же умов відпустивши свого нападника Теммі Абрагама в зворотному напрямку.