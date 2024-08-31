Італійці матимуть право викупу.
Робін Госенс, x.com/acffiorentina
31 серпня 2024, 08:03
Німецький фланговий півзахисник Робін Госенс, як залишив узимку 2022 року склад бергамаської Аталанти, так відтоді не може знайти собі місця.
Нині 30-річний виконавець тоді коштував 27,4 млн євро міланському Інтеру, після піврічної оренди, проте вже за рік його придбав німецький Уніон Берлін усього за 13 млн євро.
Але й у рідній країні досвідчений футболіст надовго не затримався.
Наприкінці цього трансферного вікна по нього звернулась італійська Фіорентина й клуби досягли домовленості щодо оренди в заключний день періоду переходів.
Після чергового року в Серії A, "лілії" матимуть викупити контракт Госенса за 7,5 млн євро.
У минулому сезоні Робін провів 37 матчів, забив сім голів та віддав чотири гольові передачі.