Італія

Італійці матимуть право викупу.

Німецький фланговий півзахисник Робін Госенс, як залишив узимку 2022 року склад бергамаської Аталанти, так відтоді не може знайти собі місця.

Нині 30-річний виконавець тоді коштував 27,4 млн євро міланському Інтеру, після піврічної оренди, проте вже за рік його придбав німецький Уніон Берлін усього за 13 млн євро.

Але й у рідній країні досвідчений футболіст надовго не затримався.

Наприкінці цього трансферного вікна по нього звернулась італійська Фіорентина й клуби досягли домовленості щодо оренди в заключний день періоду переходів.

Після чергового року в Серії A, "лілії" матимуть викупити контракт Госенса за 7,5 млн євро.

У минулому сезоні Робін провів 37 матчів, забив сім голів та віддав чотири гольові передачі.