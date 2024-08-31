Італія

Вихованець "вовків" відправився до Флоренції.

Півзахисник римської Роми Едоардо Бове перейшов до флорентійської Фіорентини. Про це повідомляє офіційний сайт "фіалок".

Підкреслюється, що мова йде про річну оренду з обов'язковим викупом за певних умов 22-річного гравця.

Трансфермаркт оцінює італійця у 18 млн. євро.

Минулого сезону Едоардо Бове відіграв за Рому 45 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина орендувала Госенса.