Вихованець "вовків" відправився до Флоренції.
Бове, fiotentina
31 серпня 2024, 09:40
Півзахисник римської Роми Едоардо Бове перейшов до флорентійської Фіорентини. Про це повідомляє офіційний сайт "фіалок".
Підкреслюється, що мова йде про річну оренду з обов'язковим викупом за певних умов 22-річного гравця.
Трансфермаркт оцінює італійця у 18 млн. євро.
Минулого сезону Едоардо Бове відіграв за Рому 45 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Фіорентина орендувала Госенса.