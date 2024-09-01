Італія

Англієць близький до від'їзду зі столиці Італії.

Досвідчений центральний захисник Роми Кріс Смоллінг найближчим часом покине римський клуб та приєднається до саудівського Аль-Фейха. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт з 34-річний англійцем буде укладено на два роки. Завтра, 2-го вересня, Смоллінг пройде медичне обстеження перед переходом у новий клуб.

Кріс Смоллінг виступає у складі "вовків" з 2019 року. Спочатку в оренді з Манчестер Юнайтед, а з 2020 на постійній основі, перейшовши за 15 млн. євро. За цей період він взяв участь у 155 матчах Роми у всіх турнірах, у яких відзначився десятьма голами та чотирма результативними передачами.