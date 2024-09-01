Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та римська Рома.

Туринський Ювентус та римська Рома зіграють на завершення третього туру італійської Серії A на полі Альянц Стедіум.

Тіаго Мотта, після перемоги над Вероною (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Даніеле Де Россі, на тлі поразки від Емполі (1:2), залучив до стартового складу Пізіллі до центрального трикутника, тоді як Салемакерс зіграє ліворуч від українського нападника Артема Довбика.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Бремер, Гатті, Кабаль — Фаджолі, Локателлі — Камб’язо, Їлдиз, Мбангула — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Даніло, Калулу, Рухі, Копмейнерс, Маккенні, Дуглас Луїс, Консейсан, Гонсалес.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пізіллі, Крістанте, Пеллегріні — Суле, Довбик, Салемакерс.

Гра Ювентус — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.