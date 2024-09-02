Італія

Пропонуємо Вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками минулого туру чемпіонату Італії-2024/25.

Третій тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 1 вересня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Перший ігровий день туру відкрили Венеція і Торіно. Колективу Паоло Ванолі вдалося не лише втретє поспіль не програти, але й вдруге поспіль здобути три очки. Звитягу туринцям наприкінці матчу на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо приніс придбаний влітку в Лас-Пальмаса захисник Сауль Коко.

Підопічні Еусебіо Ді Франческо вдруге поспіль зазнали поразки так і не відзначившись результативними ударами. На даному етапі саме Венецію варто вважати найбільш безнадійною командою чемпіонату Італії. Складно уявити, що в такому стані їй вдасться зберегти місце в "еліті".

На Венецію далі чекає виїзний матч проти Мілана, тоді як Торіно прийматиме Лечче.

Венеція — Торіно 0:1

Гол: Коко, 86

Венеція: Йоронен — Ідзес, Шверко (Альтаре, 77), Свобода — Кандела (Раймондо, 87), Ніколуссі-Кавілья (Думбія, 63), Дункан, Дзампано — Еллертссон, Орістаніо (Ель Хаддад, 76) — Пох'янпало (Гютк'єр, 77)

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода (Дембеле, 77), Коко, Мазіна — Лазаро (Валюкевич, 90+1), Річчі (Санабрія, 62), Лінетті, Ілич, Соса (Педерсен, 62) — Адамс (Тамез, 77), Сапата

Попередження: Дункан, Альтаре — Лінетті, Войвода, Лазаро, Педерсен

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ваня Мілінкович-Савич

У лютому цього ж року Аталанта вже гостювала на Джузеппе Меацца в Інтера. Тоді клуб із Бергамо зазнав розгромної поразки з рахунком 4:0. Після того поєдинку багато чого сталося: міланський гранд, наприклад, став чемпіоном Італії, а команда Джан П'єро Гасперіні виграла Лігу Європи УЄФА.

Трохи більше ніж півроку минуло з тієї зустрічі, а результат нової виявився ідентичним. Аталанта продовжує перебудовуватися після досить активної роботи на трансферному ринку, а Інтер демонструє стабільність, залишаючись головним претендентом на перемогу в Серії А. Підопічні Гасперіні до такої серйозної боротьби поки що не готові.

Інтер у наступному турі гостюватиме в Монци, а на Аталанту чекає домашній поєдинок із Фіорентиною, який, напевно, заслуговує на умовне звання центрального.

Інтер — Аталанта 4:0

Голи: Джимсіті, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 61) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 79), Чалханоглу (Асллані, 61), Мхітарян, Дімарко — Тюрам (Таремі, 79), Мартінес (Арнаутович, 83)

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Джимсіті, Руджері — Белланова (Толой, 58), Едерсон, Пашалич, Дзаппакоста (Де Кетеларе, 80) — Брешіаніні, Самарджич (Палестра, 80) — Ретегі

Попередження: де Рон, Ретегі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маркус Тюрам

Болонья та Емполі блискавично взялися за справу, обмінявшись голами в перші три хвилини очної зустрічі. Проте, більше результативних ударів уболівальники не побачили, тож "россоблу" так і залишилися без перемог, а "адзуррі" — без поразок.

Команді Вінченцо Італьяно трохи не пощастило, як це було в першому турі, коли з ідентичним рахунком і теж удома вона поділила очки з Удінезе. Болонья заслуговувала на три очки, але знову здобула лише один заліковий бал.

Покращити ситуацію "россоблу" спробують у виїзному матчі проти Комо, тоді як на Емполі чекає важкий домашній поєдинок з Ювентусом.

Болонья — Емполі 1:1

Голи: Фаббіан, 2 — Г'ясі, 3

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі (Де Сільвестрі, 82), Беукема, Міранда — Фройлер, Моро (Ебішер, 54) — Орсоліні (Урбанські, 82), Фаббіан (Даллінга, 65), Карлссон (Одгор, 54) — Кастро

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон, Фацціні (Гаас, 67), Грассі (Малех, 61), Пеццелла (Какаче, 72) — Сольбаккен (Пеллегрі, 67), Коломбо (Еспозіто, 61)

Попередження: Пеццелла, Васкес, Гендерсон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Еммануель Г'ясі

У дуелі між Лечче та Кальярі ми, ймовірно, спостерігали бодай за однією командою, яка в підсумку відправиться до Серії Б. Надважливі в майбутньому три очки "джаллороссі" далися непросто.

Саме підопічні Луки Готті відкрили рахунок у матчі завдяки голу Ніколи Крстовича. Ближче до завершення першого тайму Патрік Доргу залишив Лечче в меншості, але Кальярі цим скористатися не зумів.

На команду Давіде Ніколи тепер чекає домашній поєдинок із Наполі, а Лечче на виїзді зустрінеться з міцним Торіно.

Лечче — Кальярі 1:0

Гол: Крстович, 26

Лечче: Фальконе — Жильбер (Жан, 75), Гашпар, Баскіротто, Галло — Рамадані, П'єрре (П'єротті, 75) — Доргу, Уден (Моренте, 56), Банда (Кулібалі, 75) — Крстович (Ребич, 90+4)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа (Паломіно, 46), Міна, Луперто — Ацці (Фелічі, 68), Дейола (Віола, 68), Праті (Лападула, 46), Марін, Ауджелло — Лувумбу, Пікколі (Паволетті, 82)

Попередження: Фальконе — Дзаппа, Лападула, Марін

Вилучення: Доргу, 45+1

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Кіалонда Гашпар

Лаціо та Мілан зуміли порадувати вболівальників аж чотирма голами, що в таких зустрічах стається не надто часто, особливо якщо говорити про два результативних удари на команду. Страхіню Павловича доля, схоже, винагородила за матч проти Парми в другому турі, тож саме він і відкрив рахунок на Олімпіко вже на восьмій хвилині.

Підопічним Марко Бароні в другому таймі знадобилося всього чотири хвилини щоб перевернути гру. Паулу Фонсека відповів на два голи римлян чотирма замінами, дві з яких майже моментально напряму вплинули на результат зустрічі. Дует Теммі Абрагам — Рафаель Леау встановив на табло підсумковий рахунок.

У Лаціо попереду домашній матч проти Верони, колишньої команди нинішнього керманича римського клубу. Мілан має чудовий шанс нарешті здобути перші три очки, адже на них чекає поєдинок із Венецією вдома.

Лаціо — Мілан 2:2

Голи: Кастельянос, 62, Діа, 66 — Павлович, 8, Леау, 72

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 46), Патрік, Романьйолі, Тавареш (Хісай, 90) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 46), Діа (Деле-Баширу, 81), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 87)

Мілан: Меньян — Емерсон (Ернандес, 70), Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс (Муса, 70) — Чуквезе (Леау, 70), Лофтус-Чік, Пулішич — Окафор (Абрагам, 71)

Попередження: Ровелла, Дзакканьї, Патрік, Гендузі — Фофана, Терраччано

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Нуну Тавареш

Протистояння Наполі та Парми в Неаполі порадувало нейтральних уболівальників неймовірною розв'язкою. Відкрити рахунок завдяки пенальті вдалося гостям під керівництвом Фабіо Пекк'ї. Проте, "джаллоблу" це не допомогло здобути хоча б один заліковий бал.

На 75-й хвилині зустрічі Парми Дзіон Судзукі залишив свою команду в меншості, а оскільки замін у неї вже не було, то у ворота довелося відправити Енріко Дельпрато. Дебютний гол Ромелу Лукаку, а потім і результативний удар Франка Ангісса принесли Наполі дуже непрості три очки.

Далі на команду Антоніо Конте чекає виїзний матч проти Кальярі, а Парма ж прийматиме Удінезе.

Наполі — Парма 2:1

Голи: Лукаку, 90+2, Замбо-Ангісса, 90+6 — Бонні, 19 (пен.)

Наполі: Мерет — Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 46) — Ді Лоренцо, Лоботка, Замбо-Ангісса, Маццоккі (Сімеоне, 78) — Політано (Нерес, 69), Кварацхелія — Распадорі (Лукаку, 62)

Парма: Судзукі — Валері (Дельпрато, 8), Болоґг (Осоріо, 73), Чиркаті, Кулібалі — Зом, Бернабе — Ман, Ковальскі (Алмквіст, 57), Міхейле (Шарпентьє, 73) — Бонні (Канчельєрі, 57)

Попередження: Замбо-Ангісса, Лоботка — Міхейле, Судзукі, Дельпрато

Вилучення: Судзукі, 75 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ромелу Лукаку

Вероні під керівництвом Паоло Дзанетті знову вдалося здобути три очки. Цього разу від "джаллоблу" постраждали генуезькі "грифони". Проте, навряд чи можна сказати, що підопічні Альберто Джилардіно заслуговували саме на таку поразку.

Так чи інакше, а Верона не лише двічі скерувала м'яч у ворота Дженоа, хоч раз і з пенальті, але й уникнула відповіді з боку господарів поля у вигляді результативних ударів. Шість очок при наявному календарі — дуже хороший результат для команди Дзанетті.

Покращити його буде нелегко, адже попереду зустріч із Лаціо Марко Бароні, який раніше очолював "джаллоблу". До Генуї в наступному турі відправиться інший римський клуб — Рома.

Дженоа — Верона 0:2

Голи: Чачуа, 55, Тенгстедт, 64 (пен.)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко, Васкес — Сабеллі (Торсбю, 61), Френдруп (Екатор, 84), Бадель (Маліновський, 60), Мессіас (Аккорнеро, 86), Мартін — Пінамонті, Вітінья (Екубан, 61)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Давідович, Фресе — Дуда (Маньяні, 87), Белаян — Харруї (Данилюк, 61), Суслов (Кастанос, 61), Лазович (Брадарич, 87) — Тенгстедт (Москера, 73)

Попередження: Френдруп, Де Вінтер — Суслов, Давідович, Харруї, Тенгстедт, Белаян, Дуда

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джексон Чачуа

Фіорентина Раффаеле Палладіно ледь не зазнала першої поразки в сезоні. Таку невдачу в домашньому матчі проти Монци навряд чи можна було б вважати прийнятною для фіналіста Ліги конференцій УЄФА-2023/24.

Колишня команда нинішнього керманича "лілій" вела в два м'ячі, але не втримала здобутої переваги. Нічию господарям поля в компенсований до другого тайму час подарував новачок Робін Госенс. Так, підопічні Алессандро Нести втретє поспіль залишилися без звитяги.

Навряд чи Монца нарешті відкриє лік перемогам у новому сезоні в наступному турі, адже на неї чекає домашній поєдинок з Інтером. Фіорентина ж у Бергамо зустрінеться з Аталантою.

Фіорентина — Монца 2:2

Голи: Кін, 45, Госенс, 90+6 — Джурич, 18, Мальдіні, 32

Фіорентина: Терраччано — Комуццо (Мартінес Кварта, 79), Раньєрі, Бірагі — Додо, Мандрагора (Бове, 58), Катальді (Адлі, 68), Госенс — Кольпані (Іконе, 68), Бельтран (Куаме, 58) — Кін

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Кальдірола, 80) — Перейра (Д'Амброзіо, 80), Пессіна, Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні (Віньято, 69), Капрарі (Гальярдіні, 63) — Джурич (Петанья, 63)

Попередження: Мандрагора, Додо — Пессіна, Іццо, Петанья, Гальярдіні

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Робін Госенс

Комо, на відміну від Удінезе, провів достатньо непоганий матч, проте саме колективу Кости Руняїча вдалося піти з поля переможцем. Долю поєдинку вирішив гол Бреннера ближче до завершення першого тайму зустрічі.

Гості мали чудову нагоду врятувати бодай один заліковий бал, але Патрік Кутроне схибив з 11-метрової позначки в компенсований до другої половини поєдинку час. "Б'янконері" вирішили не відставати від своїх колег за кольорами з Турина, втретє поспіль не програвши.

На Удінезе далі чекає матч проти Парми на виїзді, а Комо спробує завадити Болоньї здобути перші в сезоні три очки.

Удінезе — Комо 1:0

Гол: Бреннер, 43

На 90+5 хвилині Кутроне не реалізував пенальті

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Крістенсен, 83), Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Карлстрем, Ловрич (Паєро, 79), Земура — Товен (Браво, 70), Бреннер (Еккеленкамп, 70) — Лукка (Девіс, 70)

Комо: Рейна — Йовіне (ван дер Бремпт, 46), Доссена, Кемпф, Морено — Стрефецца (Габріеллоні, 83), Маццітеллі (Роберто, 63), Перроне, Да Кунья (Фадера, 63) — Белотті (Пас, 63), Кутроне

Попередження: Бійол, Земура, Браво

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Кінгслі Ехізібуе

Ювентус знову закривав тур і знову зберіг свої ворота "сухими". Проте, цього разу колективу Тіаго Мотти протистояв значно сильніший, принаймні на папері, суперник у вигляді Роми. Велика та, напевно, головна афіша вже завершеного туру, виправдати себе не зуміла.

Туринці та римляни поділили очки в нудному поєдинку, тож "вовки" Даніеле Де Россі досі не знають смаку перемог у новому сезоні. Це вже четвертий в останніх п'яти матчах випадок, коли Рома не зуміла забити Ювентусу на Альянц Стедіум, тож дивуватися тут чомусь навряд чи варто.

"Б'янконері" в наступному турі на виїзді намагатимуться завдати першої поразки Емполі, тоді як Рома гостюватиме в Дженоа.

Ювентус — Рома 0:0

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Бремер, Гатті, Кабаль (Копмейнерс, 46) — Фаджолі (Д. Луїс, 67), Локателлі (Маккенні, 67) — Камб'язо, Їлдиз, Мбангула (Консейсан, 46) — Влахович (Гонсалес, 83)

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пізіллі (Коне, 72), Крістанте, Пеллегріні (Бальданці, 82) — Суле (Дібала, 61), Довбик (Шомуродов, 82), Салемакерс (Залевські, 62)

Попередження: Фаджолі, Бремер — Салемакерс, Манчіні

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Еван Ндіка

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

На даний момент Ніколо Барелла є єдиним півзахисником, який забив принаймні один гол і віддав принаймні одну результативну передачу в кожному з останніх восьми сезонів Серії А [з 2017/18].

Маркус Тюрам — 4-й гравець Інтера, який забив принаймні 4 голи у своїх перших 3 матчах сезону Серії А [в еру 3 очок за перемогу]. Раніше це ж удалося Лаутаро Мартінесу [5, 2023/24], Мауро Ікарді [5, 2017/18] та Крістіану Вієрі [4, 1999/00 і 2002/03].

Анже-Йоан Бонні забив перший за 1722 дні виїзний гол Парми Наполі в Серії А [14 грудня 2019 року у ворота "адзуррі" забив Жервіньйо].

Нуну Тавареш став лише третім із сезону-2004/05 гравцем, якому вдалося віддати щонайменше дві гольові передачі на Олімпіко проти Мілана в одному матчі Серії А після Стефано Маурі [вересень 2011, Лаціо] та Давіда Пісарро [травень 2009, Рома].

За останні два сезони [з 2023/24] Рафаель Леау є єдиним гравцем, на рахунку якого двозначна кількість голів [10] та асистів [10] у Серії А.

За останні 5 сезонів Серії А [з 2020/21] серед гравців із 25+ голами, забитими вдома, Ромелу Лукаку здійснив найбільшу кількість результативних ударів у найменшій кількості домашніх ігор: 29 у 48 [за ним іде Віктор Осімген із 30 голами в 54 матчах].

У 2024 році Даніель Мальдіні забив у Серії А найбільшу кількість голів з-за меж штрафного: 3, разом із Душаном Влаховичем, Хвічою Кварацхелією, Алексісом Салемакерсом і Майклом Фолоруншо.

Фіорентина вперше в своїй історії п'ять разів зіграла внічию в перших п'яти іграх сезону [усі турніри].

Франсішку Консейсан вийшов на поле в Серії А через 7539 днів після останнього в цьому чемпіонаті матчу його батька Сержіу Консейсана [01.11.2004].

Ювентус уперше з сезону-2014/15 зберіг свої ворота "сухими" в перших трьох матчах Серії А.

Зазначимо, що чемпіонат Італії йде на перерву через матчі національних команд. Точні дати та час початку поєдинків наступного туру будуть оголошені організаторами турніру пізніше.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.