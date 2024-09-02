Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 1 вересня 2024 року.

Туринський Ювентус в рамках третього туру італійської Серії A на власному полі зіграв унічию проти Роми в надзвичайно нудному протистоянні.

Команди Тіаго Мотти та Даніеле Де Россі весь час шукали свій найкращий футбол, однак жодної шкоди володінням один одного так і не заподіяли.

Огляд матчу:

Ювентус — Рома 0:0

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Бремер, Гатті, Кабаль (Консейсан, 46) — Фаджолі (Дуглас Луїс, 67), Локателлі (Маккенні, 66) — Камб’язо, Їлдиз, Мбангула (Копмейнерс, 46) — Влахович (Гонсалес, 83).

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Пізіллі (Коне, 73), Крістанте, Пеллегріні (Бальданці, 82) — Суле (Залевські, 61), Довбик (Шомуродов, 82), Салемакерс (Дібала, 62).

Попередження: Фаджолі — Салемакерс, Манчіні