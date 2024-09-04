Італія

Очікувана відповідь від норовливого ексфутболіста.

Колишній шведський нападник Златан Ібрагімович уже понад рік як перебуває за межами футбольного поля та поступово віднаходить себе в царині футбольного менеджменту.

Однак чимало пліток пов’язували 42-річну зірку світового масштабу з можливою тренерською діяльністю, тож під час чергового інтерв’ю Златану довелось наголосити на тому, що цей варіант працевлаштування він не розглядає в принципі.

"Робота головним тренером? Ні, це неможливо. Цього ніколи не буде.

Чому? По під час гри я б побив, як мінімум, двох своїх футболістів, а після матчу — ще вісьмох", — заявив шведський ексфутболіст.

Нагадаємо, що влітку син Златана Ібрагімовича Максиміліан підписав перший професійний контракт із останнім клубом батька в кар’єрі професійного футболіста.