Італія

Втрата для "зебр".

Вінгер туринського Ювентуса Франсішку Консейсан зазнав травми та пропустить близько місяця. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, 21-річний португалець зазнав м'язової травми на вчорашньому тренуванні "зебр".

Зазначається, що для повного відновлення півзахиснику туринців знадобиться від 20 до 30 днів.

Цього сезону Франсішку Консейсан відіграв за Ювентус один тайм у матчі з римською Ромою.

Раніше став відомий список претендентів на звання найкращого гравця серпня у італійській Серії А.