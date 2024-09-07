Італія

За інших обставин організація покарала ще три клуби.

На офіційному сайті УЄФА повідомлено, що Рома отримала покарання за перевищення проміжної цілі, встановленої на 2023-й фінансовий рік.

На "джаллороссі" накладено штраф у розмірі 2 мільйонів євро. Астон Вілла та Марсель оштрафовані на 60 і 20 тисяч євро за несвоєчасне подання фінансової інформації.

Найбільше від Органа фінансового контролю за клубами УЄФА дісталося Башакшехіру, який порушив кінцеву ціль, встановлену на сезон-2023/24. У підсумку, щодо турецького клубу застосовано наступні санкції:

- виключення з наступного клубного турніру УЄФА, до якого Башакшехір кваліфікувався б протягом наступних трьох сезонів, якщо тільки клуб не дотримається правил із заробітку в сезоні-2024/25;

- обмеження в 23 гравці, яких клуб може зареєструвати в списку А на сезон-2024/25;

- обмеження можливості зареєструвати нових гравців у списку А на сезон-2024/25 і штраф у розмірі 100 тисяч євро.