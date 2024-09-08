Італія

Однак зробити це буде проблематично.

Мілан працює над тим, щоб зберегти у своєму складі основних гравців. Триває робота над продовженням Майка Меньяна.

Щоправда, як уточнює італійське видання La Gazzetta Dello Sport, шанси на це менші, ніж у випадку з Тео Ернандесом.

Мілан готовий збільшити платню воротаря до 5,5 мільйона євро за сезон, але проблема в тому, що Меньяну грошей недостатньо — амбітний голкіпер хоче виступати в клубі, у складі якого він зможе вигравати в європейських турнірах.

У поточному сезоні Меньян провів 3 матчі в Серії А і пропустив шість голів.