Італія

"Россонері" хочуть зберегти в команді одного зі своїх лідерів.

Мілан працює над підписанням нової угоди з лівим фулбеком команди Тео Ернандесом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "Россонері" враховуючи хороший фінансовий стан клубу, готове запропонувати французу контракт на 6,5 млн. євро на рік. Наразі більше в Мілані заробляє лише Рафа Леау (7 млн. євро на рік).

Однак, як зазначається, Мілан не поспішає з укладанням нової угоди, і просто зараз займається більш пріоритетними завданнями, такими, як трансфери Страхині Павловича, Альваро Морати та Юссуфа Фофана.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче підписати Морату наступного тижня.