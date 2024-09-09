Італія

Французи так і не продали гравця влітку.

Контракт французького атакувального півзахисника Раяна Шеркі з Ліоном завершується вже наступного літа й жодних просувань у питанні його можливого продовження сторони так і не досягли.

"Ткачі" вільно спілкувались із різними клубами під час літнього трансферного вікна щодо продажу свого 21-річного вихованця, однак жодної конкретної пропозиції так і не отримали.

А отже Ліон буде змушений продавати одного з найбільш перспективних проспектів у своїй віковій категорії за мінімальну вартість узимку, або взагалі залишиться без прибутку наступного літа, коли гравець піде в якості вільного агента.

На цьому тлі римський Лаціо намагатиметься зробити все від себе залежне, аби Шеркі опинився саме в його складі.

До цього Раян відмовився переходити до лондонського Фулгема.

Минулого сезону Раян провів 33 матчі в Лізі 1, на його рахунку один гол і шість асистів.