Туреччина

Серб продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Філіп Костич перейшов у Фенербахче, повідомив офіційний сайт клубу.

Турецька команда оголосила про підписання півзахисника на правах оренди у Ювентуса. Раніше повідомлялося, що угода передбачає опцію викупу.

У минулому сезоні Костич узяв участь у 33 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 4 асистами. Новий керманич туринців Тіаго Мотта на Філіпа не розраховує.

Зазначимо, що в ході поточної кампанії Фенербахче гратиме в Лізі Європи УЄФА.