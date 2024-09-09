Серб продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Філіп Костич, ФК Фенербахче
09 вересня 2024, 21:27
Філіп Костич перейшов у Фенербахче, повідомив офіційний сайт клубу.
Турецька команда оголосила про підписання півзахисника на правах оренди у Ювентуса. Раніше повідомлялося, що угода передбачає опцію викупу.
У минулому сезоні Костич узяв участь у 33 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 4 асистами. Новий керманич туринців Тіаго Мотта на Філіпа не розраховує.
Зазначимо, що в ході поточної кампанії Фенербахче гратиме в Лізі Європи УЄФА.