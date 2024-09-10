Нідерландський хавбек висловився про свій вибір на користь туринців.
Тен Копмейнерс, getty images
10 вересня 2024, 18:18
Наприкінці літнього трансферного вікна туринський Ювентус оголосив про підписання атакуючого півзахисника Тена Копмейнерса.
26-річний нідерландець прокоментував свій вибір на користь "старої синьйори".
"Можливо, і так, цього літа мною цікавилися інші клуби… але мене цікавив лише Ювентус", — заявив Тен Копмейнерс.
Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Він виграв разом з італійським клубом Лігу Європи та став найкращим бомбардиром "Богині" за підсумками сезону-2023/24.