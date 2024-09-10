Поточний контракт нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича спливає влітку 2026 року, тому "стара синьйора" прагне його продовжити. Про це повідомляє Tutto Juve з посиланням на La Stampa.

За інформацією джерела, туринський клуб хоче запропонувати 24-річному сербу нову угоду на один-два роки, проте зменшивши йому заробітну плату.

Зараз Влахович отримує в Юве близько 12 мільйонів євро, тоді як за новим контрактом італійський гранд готовий запропонувати йому 9-10 млн євро.

Нагадаємо, що Душан Влахович виступає за Ювентус з січня 2022 року після переходу з Фіорентини за 83,5 млн євро. Цього сезону він відзначився 2 голами у 3 матчах.

 