Туринці готові платити сербському форварду 9-10 млн євро, тоді як зараз він отримує 12 млн.
Душан Влахович, Getty Images
10 вересня 2024, 20:35
Поточний контракт нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича спливає влітку 2026 року, тому "стара синьйора" прагне його продовжити. Про це повідомляє Tutto Juve з посиланням на La Stampa.
За інформацією джерела, туринський клуб хоче запропонувати 24-річному сербу нову угоду на один-два роки, проте зменшивши йому заробітну плату.
Зараз Влахович отримує в Юве близько 12 мільйонів євро, тоді як за новим контрактом італійський гранд готовий запропонувати йому 9-10 млн євро.
Нагадаємо, що Душан Влахович виступає за Ювентус з січня 2022 року після переходу з Фіорентини за 83,5 млн євро. Цього сезону він відзначився 2 голами у 3 матчах.