Італія

Туринці готові платити сербському форварду 9-10 млн євро, тоді як зараз він отримує 12 млн.

Поточний контракт нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича спливає влітку 2026 року, тому "стара синьйора" прагне його продовжити. Про це повідомляє Tutto Juve з посиланням на La Stampa.

За інформацією джерела, туринський клуб хоче запропонувати 24-річному сербу нову угоду на один-два роки, проте зменшивши йому заробітну плату.

Зараз Влахович отримує в Юве близько 12 мільйонів євро, тоді як за новим контрактом італійський гранд готовий запропонувати йому 9-10 млн євро.

Нагадаємо, що Душан Влахович виступає за Ювентус з січня 2022 року після переходу з Фіорентини за 83,5 млн євро. Цього сезону він відзначився 2 голами у 3 матчах.